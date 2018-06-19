Corriere Fiorentino, se l'Eintracht cede Rebic la Fiorentina incasserà il 30%. I tedeschi chiedono 40 milioni

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, l'Eintracht Francoforte che nella scorsa estate ha rinnovato il prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni per Ante Rebic dall...

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, l'Eintracht Francoforte che nella scorsa estate ha rinnovato il prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni per Ante Rebic dalla Fiorentina. Per Pioli era un esubero ma Corvino ha strappato una clausola ai tedeschi che prevede il 30% dei proventi in caso di cessione. Il giocatore, adesso al Mondiale con la sua Croazia vale 40 milioni e potrebbe arrivare un tesoretto dunque per la Fiorentina in questa sessione di mercato piovuto dal cielo.