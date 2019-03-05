Eintracht, Ante Rebic distorsione al ginocchio: salterà la gara con l'Inter

Niente incrocio con i connazionali croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic per Ante Rebic, perchè salterà la sfida Eintracht-Inter a causa di una distorsione al ginocchio accusato nell'ultima sfida di...

Niente incrocio con i connazionali croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic per Ante Rebic, perchè salterà la sfida Eintracht-Inter a causa di una distorsione al ginocchio accusato nell'ultima sfida di Bundesliga contro l'Hoffenheim. L'esterno d'attacco delle Aquile, così come comunicato dal club tedesco su Twitter, si è recato a Belgrado per un esame da uno specialista che gli ha imposto lo stop per la sfida di giovedì, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Fonte: internews.it