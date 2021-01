Repubblica, tutti pazzi per Kouamé ma la Fiorentina ha bloccato la sua cessione: serve un sostituto

Christian Kouamé potrebbe lasciare Firenze ma la sua cessione per il momento è stata bloccata. Se dovesse partire infatti servirebbe un suo valido sostituto. I viola non vorrebbero venderlo ma per il giovane attaccante ci sono tanti club interessati. In Italia il Torino di Cairo ha pronta un’offerta da 16 milioni, anche l’Eintracht Francoforte però è in pressing su di lui. Lo scrive Repubblica.

