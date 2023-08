TMW, Sottil potrebbe lasciare la Fiorentina. Su di lui ci sono Brentford e Eintracht Francoforte

Riccardo Sottil potrebbe essere in uscita dalla Fiorentina. L’esterno della squadra allenata da Vincenzo Italiano ha ricevuto interessamenti dalla Serie A, ma non solo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore ci sono stati sondaggi anche dalla Premier League e dalla Bundesliga, più precisamente da parte di Brentford ed Eintracht Francoforte. Il classe ’99, che nella scorsa stagione è rimasto ai box per diversi mesi a causa di un infortunio alla schiena, ha totalizzato 26 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, segnando un solo gol e fornendo 3 assist. La rete si è rivelata però di fondamentale importanza, dato che è servita ai viola per passare il turno contro il Lech Poznan nei quarti di Conference. Lo scrive TMW

FIORENTINA FURIOSA CON LA ROMA