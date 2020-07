Il Milan vuole acquistare a titolo definitivo Ante Rebic. I rossoneri infatti secondo La Gazzetta dello Sport stanno trattando con l’Eintracht Francoforte, i 25 milioni che volevano come riscatto poi non sono stati messi ed ora non sono più sufficienti, il suo costo si è alzato. Il problema per il club tedesco è che il 50% della futura rivendita di Ante deve essere versato alla Fiorentina. Il Milan vuole fare in fretta.