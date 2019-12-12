Voci francesi, Fiorentina in pressing per Celik del Lille. Su di lui c'è anche l'Eintracht Francoforte
Secondo quanto riporta il sito francese footmercato la Fiorentina è in pressing per Zeki Celik del Lille. Il terzino turco classe '97 è seguito anche dall'Eintracht Francoforte però il club francese n...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 14:22
Secondo quanto riporta il sito francese footmercato la Fiorentina è in pressing per Zeki Celik del Lille. Il terzino turco classe '97 è seguito anche dall'Eintracht Francoforte però il club francese non dovrebbe lasciarlo partire prima della sessione di mercato estiva.