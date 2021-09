Kostic alla Lazio saltato perchè il club laziale ha dimenticato la K nella mail, indirizzo sbagliato

Un indirizzo mail sbagliato dietro la mancata fumata bianca tra la Lazio e l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic. È il qui pro quo più curioso e caratterizzante dell’ultimo mercato estivo, ma c’è ancora da capire come sia nato. Le ultime versioni, dall’Italia, raccontavano di una “furbata” del club tedesco, che avrebbe comunicato un indirizzo errato ai capitolini. Una versione che però, riporta il portale tedesco Spox, l’Eintracht nega in maniera decisa: sarebbe stata la Lazio, nello scrivere l’indirizzo mail, a dimenticare la K di Frankfurt. Un errore che, sempre secondo quanto fatto filtrare dall’Eintracht, i biancocelesti avrebbero anche ammesso per iscritto nel presentare la nuova offerta. Lo riporta TMW

IL MERCATO DELLA FIORENTINA CHIUSO IN ATTIVO DI BILANCIO