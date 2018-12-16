VIDEO, Vergogna Lazio, tifosi aggrediscono carabiniere per aver difeso un tifoso tedesco a terra

«Infame, vattene: te ne devi annà...»:e giù parolacce e altri insulti contro un singolo carabiniere che, con la pistola alla mano, tenta di fermare la rabbia di un gruppo di persone che gli lanciano c...

«Infame, vattene: te ne devi annà...»:e giù parolacce e altri insulti contro un singolo carabiniere che, con la pistola alla mano, tenta di fermare la rabbia di un gruppo di persone che gli lanciano contro di tutto, anche i cassonetti dell’immondizia. Finisce che una bottiglia lo colpisce in testa ed è costretto a indietreggiare in attesa dei rinforzi. Il video dell’aggressione è stato ripreso a Trastevere, nel cuore della Capitale, dopo la partita di Europa League Lazio-Eintracht Francoforte. Un match molto complicato dal punto di vista dell’ordine pubblico che con scontri etafferugli scoppiati prima e dopo la partitae diversi feriti, la città paralizzata e strascichi polemici sulla gestione del piano sicurezza.

Nella notte di giovedì scorso una pattuglia di carabinieri della compagnia Trastevere è intervenuta in via di San Cosimato in seguito all’aggressione a tre cittadini tedeschi che facevano parte di una comitiva di oltre 20 che aveva cenato in un ristorante della zona. A picchiarli con bottiglie e bastoni erano stati una cinquantina di giovani incappucciati, probabilmente tifosi laziali secondo i militari dell’Arma che per oltre un’ora hanno imperversato nel rione a caccia di tifosi dell’Eintracht Francoforte al termine della partita di Europa League contro la Lazio allo stadio Olimpico.

I due carabinieri hanno soccorso uno dei tedeschi feriti alla testa ma mentre uno dei militari è rimasto con lui dolorante a terra in attesa dell’ambulanza, l’altro ha cercato di affrontare da solo il gruppo di teppisti che lo ha insultato pesantemente e bersagliato con le bottiglie fino a colpirlo alla testa. Il carabiniere aveva già estratto l’arma d’ordinanza puntandola contro gli aggressori ma senza aprire il fuoco per evitare conseguenze peggiori. Poi si è ritirato in attesa di rinforzi che sono giunti poco dopo: alla vista di altri carabinieri i teppisti sono scappati. Il militare dell’Arma è stato medicato sul posto dal personale medico di un’ambulanza mentre all’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina sono stati portati i tre tedeschi feriti, con prognosi basse fra i cinque e i tre giorni.

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