La Nazione, Rebic potrebbe portare 15mln. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, Ante Rebic potrebbe fruttare un bel gruzzolo che Corvino avrebbe a disposizione per il mercato. 15 milioni nello specifico poichè, nella trattativa...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 08:54
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, Ante Rebic potrebbe fruttare un bel gruzzolo che Corvino avrebbe a disposizione per il mercato. 15 milioni nello specifico poichè, nella trattativa tra Eintracht Francoforte e Bayern Monaco si tratta su una base di 35 milioni che, vista la percentuale viola del 50% ne frutterebbero quindi: 17.5 per le casse viola, meno i 2.5 della cessione iniziale che porta dunque al risultato di 15 puliti.