Di Gennaro: "Commisso deve spendere bene i soldi, preparare la stagione e gli acquisti con calma"

Il giornalista Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio del nuovo presidente della Fiorentina: "Speriamo che Rocco Commisso dia seguito all’entusiasmo che ha dimostrato di avere appena atterato a Fi...

Il giornalista Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio del nuovo presidente della Fiorentina: "Speriamo che Rocco Commisso dia seguito all’entusiasmo che ha dimostrato di avere appena atterato a Firenze. Non ci sono problemi dal punto di vista economico, i soldi, però, vanno spesi bene. Bisogna preparare la stagione e la campagna acquisti con calma, una base c’è già. La Fiorentina è di Firenze, deve esserci legame tra la proprietà e la città. I fiorentini sanno cos’è il senso di appartenenza".