Notizie Di Gennaro Fiorentina Fiorentina

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Di Gennaro elogia la Fiorentina: "Tra le migliori. Un punto dalla Champions e non era l'obiettivo"

14 novembre 2023 19:07

Di Gennaro: "Il 3-5-2 va bene, ma la squadra di Montella ha bisogno degli attaccanti"

23 settembre 2019 20:19

Di Gennaro: "Commisso deve spendere bene i soldi, preparare la stagione e gli acquisti con calma"

08 giugno 2019 19:25

Di Gennaro: "Commisso ha un gruppo molto forte e solido, verrebbe con obbiettivi importanti"

01 giugno 2019 17:14

Di Gennaro: "Fiorentina? Dopo il ridimensionamento è una squadra da 10' posto"

05 ottobre 2017 18:48

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