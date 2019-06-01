Di Gennaro: "Commisso ha un gruppo molto forte e solido, verrebbe con obbiettivi importanti"
Antonio Di Gennaro è stato intervistato ai microfoni di Lady Radio sul futuro della Fiorentina: "Credo sia una storia conclusa il passaggio a un altro propietario. Commisso ha un gruppo forte e solido...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2019 17:14
Antonio Di Gennaro è stato intervistato ai microfoni di Lady Radio sul futuro della Fiorentina: "Credo sia una storia conclusa il passaggio a un altro propietario. Commisso ha un gruppo forte e solido, verrebbe con obbiettivi importanti. Potrebbero andare via tutti tranne Giancarlo Antognoni, mi auguro che lui possa avere un ruolo anche tecnico, non solo da club manager perché sa giudicare bene i calciatori".