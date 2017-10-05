Di Gennaro: "Fiorentina? Dopo il ridimensionamento è una squadra da 10' posto"

Di Gennaro sulla Fiorentina: "Il ridimensionamento post calciomercato è evidente".

Antonio di Gennaro è intervenuto a Lady Radio per parlare della situazione della Fiorentina:

"Da 2 mesi dico che si deve modificare il modulo, perchè il 4/2/3/1 mette in difficoltà alcuni giocatori, in particolare Benassi. Adesso che fare risultati il prima possibile è diventato assolutamente fondamentale serve quindi cambiare. Rosa? Attualmente è da decimo posto: ha cambiato tutta la linea centrale della squadra, sono andati via giocatori di qualità e sono stati sostituiti con calciatori normali. E con i giocatori normali la Fiorentina diventa una squadra normale: è innegabile quindi che ci sia stato un ridimensionamento".