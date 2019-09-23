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Di Gennaro: "Il 3-5-2 va bene, ma la squadra di Montella ha bisogno degli attaccanti"

Il giornalista Antonio Di Gennaro ha commentato in radio a TMW la formazione della Fiorentina schierata da Vincenzo Montella contro l'Atalanta: "Si devono far vedere gli attaccanti. Bisogna capire cos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 20:19
Di Gennaro: "Il 3-5-2 va bene, ma la squadra di Montella ha bisogno degli attaccanti" -
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Il giornalista Antonio Di Gennaro ha commentato in radio a TMW la formazione della Fiorentina schierata da Vincenzo Montella contro l'Atalanta: "Si devono far vedere gli attaccanti. Bisogna capire cosa vuole fare mister Montella. Ora in attacco c'è Pedro e Vlahovic, poi ha solo esterni. Ad oggi Ribery e Chiesa stanno facendo le punte non gli esterni d'attacco. Mancano i veri attaccanti. Per vincere le gare, devi avere anche quelli. Il 3-5-2 va bene, ma la squadra ha bisogno di attaccanti. Se non fai punti, diventa un problema serio".

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