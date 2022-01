Rimborso ai tifosi viola per Fiorentina-Udinese, per Fiorentina-Genoa non vale l’abbonamento

ACF Fiorentina comunica che a riguardo della gara tra ACF Fiorentina e Udinese Calcio del 06/01/22 ore 20.45, indicata ancora “sub iudice”, il rimborso dei singoli biglietti avverrà esclusivamente dal 17 Gennaio ore 16.00 al 21 Gennaio ore 16.00, secondo le modalità sottoindicate.

Per coloro che non richiederanno il rimborso dei biglietti, i tagliandi acquistati saranno validi per l’eventuale ripetizione della gara.

In attesa di ulteriori definitive disposizioni da parte degli organi competenti riguardo la gara in oggetto, si comunica che anche i Christmas Pack sottoscritti rimangono comunque validi per la ripetizione della gara.

1) Per le vendite WEB, modalità Stampa@Casa, sarà possibile inserire una richiesta di rimborso al link dedicato www.rimborso.info

Verrà richiesto Codice della carta fiscale e Sigillo fiscale presenti riportati sul biglietto in possesso del cliente

Non sarà possibile fare richiesta di annullo parziale

Il rimborso verrà effettuato tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata in fase d’acquisto, al netto del voucher se utilizzato (con il ripristino dello stesso);

2) Vendite WEB, modalità digitale con caricamento su Fidelity, dovranno scrivere al seguente indirizzo e-mail sport.customerservice@ticketone.it, con cui i tifosi faranno richiesta di rimborso (annulli/rimborsi per ordine intero e NON parziale).

Inseriranno il numero d’ordine, il numero della fidelity su cui è caricato il titolo ed il nome e cognome dell’utilizzatore;

Il rimborso verrà effettuato tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata in fase d’acquisto, al netto del voucher se utilizzato (con il ripristino dello stesso);

3) Vendite su rete terrestre Ticketone:

i tifosi dovranno recarsi presso il punto vendita dove hanno acquistato il titolo e richiedere annullamento e rimborso;

ATTENZIONE: Per poter processare il rimborso è necessario presentarsi con tutti i biglietti contenuti nell’ordine (sia per i titoli cartacei sia per i titoli caricati su tessera/supporto digitale).

La mancata presentazione di un solo biglietto dell’ordine non darà diritto ad ottenere il rimborso.

L’eventuale “voucher” utilizzato per l’acquisto verrà riaccredito automaticamente a seguito dello storno dei biglietti, mentre la parte “monetaria” verrà restituita dal punto vendita al cliente finale.

GARA FIORENTINA VS GENOA

ACF Fiorentina comunica inoltre che, in ottemperanza al provvedimento approvato all’unanimità durante l’assemblea straordinaria della Lega calcio del 8 Gennaio 2022, in cui si autolimita la capienza degli impianti nelle giornate che si giocheranno tra il 16 gennaio e il 6 febbraio a 5000 spettatori, i possessori di Christmas Pack non potranno usufruire dei pacchetti sottoscritti.

La Società comunicherà successivamente le modalità di rimborso del rateo gara.

Di seguito le modalità di acquisto dei biglietti per la gara ACF FIORENTINA vs CFC GENOA in programma Lunedì 17 gennaio 2022 ore 20.45

