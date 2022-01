Moviola Gazzetta: “Disastro Ayroldi. Grazia Duncan, non concede il vantaggio a Ikoné”

Oggi nelle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo la moviola di Napoli-Fiorentina: “Gara piena di tensioni e di episodi controversi. Duncan graziato a metà primo tempo pr un’entrataccia da dietro su Politano: ha l’ammonizione ma va vicinissimo al rosso. Ayroldi condona due falli da cartellino giallo a Castrovilli e a Tuanzebe nella stessa azione. Ineccepibile l’espulsione di Dragowski. Al quarto d’ora proteste del Napoli per mani di Castrovilli in area: il braccio dell’interno viola è però aderente al corpo su un rimpallo molto rapido. Ayroldi passa al Var per convertire l’ammonizione in espulsione a Lozano, autore di una dura entrata sul malleolo della gamba sinistra di Gonzalez. In pieno recupero l’arbitro ferma l’azione per dare il secondo giallo a Fabian Ruiz non concedendo il vantaggio a Ikoné lanciato a rete: urlano i viola. Ai supplementari dubbi su una spinta in area di Juan Jesus su Bonaventura”.

