Italiano esulta: “Grande gioia dopo Torino. Più arrabbiato per il gol del 2-2 che per Dragowski”

Negli spogliatoi dello stadio Maradona ha parlato Vincenzo Italiano dopo la straordinaria vittoria della Fiorentina contro il Napoli per 2-5, le parole del tecnico viola:

“La soddisfazione più grande è aver ritrovato lo spirito perso a Torino, è successo di tutto ma nel primo tempo abbiamo fatto vedere grandi cose. Follia in due minuti come spesso ci capita, contento dopo Torino, non era possibile quello che era capitato. Dragowski? Mi fa più arrabbiare il secondo gol preso dove loro erano in nove uomini con quella superiorità. Drago può sbagliare, ha letto male la palla, può capitare, gli era già successo e migliorerà

Qualsiasi allenatore non poteva essere sereno dopo una partita del genere, contento di essere venuto qui a vincere. Dobbiamo arrivare fino a fine maggio quindi oltre a gioire bisogna vedere quello che non va. La felicità più grande è la reazione dopo Torino

Piatek è entrato per difendere il vantaggio, alla prima palla ha fatto gol, ci darà tanto, sono contento anche per Ikonè e per quello che ha dato, si vede che arriva da esperienze importanti” conclude Italiano

L’ERRORE DELL’ARBITRO A SFAVORE DELLA FIORENTINA, NON CONCEDE IL VANTAGGIO A IKONE’