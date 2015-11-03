Notizie Ayroldi Fiorentina

Gazzetta dà 5,5 ad Ayroldi: "Giusto annullare i gol di Parisi e Dodò. Ma mancano dei gialli"
06 aprile 2025 09:31
Ayroldi dirigerà Milan-Fiorentina. Con lui i viola non perdono da oltre tre anni
03 aprile 2025 14:15
Sarà Ayroldi ad arbitrare la partita di sabato sera tra Milan e Fiorentina, al Var Paterna e Aureliano
03 aprile 2025 12:47
L'AIA si scusa con Giulini per gli errori di Ayroldi in Lazio-Cagliari: "Siamo profondamente a disagio"
06 novembre 2024 16:46
Gazzetta: “Male Ayroldi, dubbi sull’1-1: Mandragora spinge con Missori con due braccia”
28 maggio 2023 10:06
Ayroldi dirigerà Fiorentina-Roma. Due precedenti con i viola: la cinquina al Napoli e la sconfitta con la Lazio
26 maggio 2023 16:20
Svista Ayroldi, non dà vantaggio a Ikone' perchè pensa che la Fiorentina non può segnare
14 gennaio 2022 15:17
Moviola Gazzetta: "Disastro Ayroldi. Grazia Duncan, non concede il vantaggio a Ikoné"
14 gennaio 2022 10:01
Moviola CorSport: "Ayroldi litiga con i cartellini, frettoloso il giallo a Castrovilli"
28 ottobre 2021 11:19
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