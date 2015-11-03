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Notizie Ayroldi Fiorentina

Gazzetta dà 5,5 ad Ayroldi: "Giusto annullare i gol di Parisi e Dodò. Ma mancano dei gialli"

06 aprile 2025 09:31

Ayroldi dirigerà Milan-Fiorentina. Con lui i viola non perdono da oltre tre anni

03 aprile 2025 14:15

Sarà Ayroldi ad arbitrare la partita di sabato sera tra Milan e Fiorentina, al Var Paterna e Aureliano

03 aprile 2025 12:47

L'AIA si scusa con Giulini per gli errori di Ayroldi in Lazio-Cagliari: "Siamo profondamente a disagio"

06 novembre 2024 16:46

Gazzetta: “Male Ayroldi, dubbi sull’1-1: Mandragora spinge con Missori con due braccia”

28 maggio 2023 10:06

Ayroldi dirigerà Fiorentina-Roma. Due precedenti con i viola: la cinquina al Napoli e la sconfitta con la Lazio

26 maggio 2023 16:20

Svista Ayroldi, non dà vantaggio a Ikone' perchè pensa che la Fiorentina non può segnare

14 gennaio 2022 15:17

Moviola Gazzetta: "Disastro Ayroldi. Grazia Duncan, non concede il vantaggio a Ikoné"

14 gennaio 2022 10:01

Moviola CorSport: "Ayroldi litiga con i cartellini, frettoloso il giallo a Castrovilli"

28 ottobre 2021 11:19

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