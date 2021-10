Moviola CorSport: “Ayroldi litiga con i cartellini, frettoloso il giallo a Castrovilli”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola tra Fiorentina e Lazio: “C’è qualcosa da rivedere soprattuto dal punto di vista disciplinare. Ha risparmiato diversi cartellini, in altri casi è risultato particolarmente severo. Ne beneficia Biraghi (manca un giallo chiaro), non Luis Alberto (simulazione proprio no). Manca dopo 19 minuti un cartellino giallo a Biraghi, il fallo su Lazzari è netto, poi però manca il provvedimento disciplinare. Frettoloso il giallo a Castrovilli”.

