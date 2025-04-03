Sarà Ayroldi ad arbitrare la partita di sabato sera tra Milan e Fiorentina, al Var Paterna e Aureliano

Sono state diramate le designazioni arbitrali ufficiali per la 31esima giornata di Serie A. Ayroldi sarà l'arbitro di Milan-Fiorentina.

Sono uscite le designazioni arbitrali per la 31esima giornata di Serie A. Sarà Ayroldi ad arbitrare la sfida di sabato alle 20:45 tra Milan e Fiorentina. L'arbitro di Molfetta è chiamato a dirigere una sfida molto delicata per le zone alte della classifica. Gli assistenti saranno Carbone e Peretti. Al Var ci sarà Paterna e come Avar agirà Aureliano. Il quarto uomo sarà Santoro.

Di seguito la designazione completa:

MILAN – FIORENTINA Sabato 05/04 h.20.45

AYROLDI

CARBONE – PERETTI

IV: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO