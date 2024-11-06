L'AIA si scusa con Giulini per gli errori di Ayroldi in Lazio-Cagliari: "Siamo profondamente a disagio"

Dopo le polemiche su Lazio-Cagliari, l'AIA sospende l'arbitro Ayroldi: provvedimento per la gestione discutibile del match

Dopo le polemiche di Lazio-Cagliari per la gestione dell'arbitro Giovanni Ayroldi, l'AIA ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti del direttore di gara. Nel post partita, né l'allenatore, Davide Nicola, né i calciatori si sono presentati in sala stampa, al contrario della società che ha fortemente voluto manifestare il disappunto per la pessima gestione. "Quello che ci amareggia - ha detto il direttore sportivo, Nereo Bonato - è soprattutto la gestione dei cartellini con valutazioni non equilibrate: ogni fallo nostro era punito con un giallo, questo non accadeva per la Lazio. Dopo il rigore, che di per sé dava già qualche dubbio, ci sono state le espulsioni di Mina e Adopo che hanno creato una situazione penalizzante".

Secondo quanto riporta Unione Sarda, infatti, l'associazione italiana arbitri, in un lungo colloquio telefonico con i vertici del Cagliari, si è dichiarata "profondamente a disagio" e "molto dispiaciuta" per gli errori commessi dal direttore di gara, rassicurando la società rossoblù sul provvedimento a carico dello stesso Ayroldi, una sospensione di almeno una giornata di campionato.

Ultras APOEL: “Qui dove i colossi si sono piegati, rendiamo lo stadio un inferno per la Fiorentina”

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