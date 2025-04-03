Ayroldi dirigerà Milan-Fiorentina. Con lui i viola non perdono da oltre tre anni
Sarà l'arbitro Gianluca Ayroldi a dirigere la gara di San Siro tra Milan e Fiorentina (sabato ore 20.45). E i precedenti sorridono ai viola. Quattro i precedenti con l'arbitro di Molfetta: due vittori...
Sarà l'arbitro Gianluca Ayroldi a dirigere la gara di San Siro tra Milan e Fiorentina (sabato ore 20.45). E i precedenti sorridono ai viola. Quattro i precedenti con l'arbitro di Molfetta: due vittorie, un un pareggio e una sconfitta. In questa stagione i viola lo hanno trovato alla prima gara di campionato, la trasferta di Parma terminata 1-1 con espulsione di Marin Pongracic. L'unica sconfitta si è verificata in Lazio-Fiorentina 1-0 27 ottobre 2021. Di seguito ricordiamo la designazione:
AYROLDI
CARBONE – PERETTI
IV: SANTORO
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO