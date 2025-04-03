Ayroldi dirigerà Milan-Fiorentina. Con lui i viola non perdono da oltre tre anni

Sarà l'arbitro Gianluca Ayroldi a dirigere la gara di San Siro tra Milan e Fiorentina (sabato ore 20.45). E i precedenti sorridono ai viola. Quattro i precedenti con l'arbitro di Molfetta: due vittori...

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2025 14:15

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