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Ayroldi dirigerà Milan-Fiorentina. Con lui i viola non perdono da oltre tre anni

Sarà l'arbitro Gianluca Ayroldi a dirigere la gara di San Siro tra Milan e Fiorentina (sabato ore 20.45). E i precedenti sorridono ai viola. Quattro i precedenti con l'arbitro di Molfetta: due vittori...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2025 14:15
Ayroldi dirigerà Milan-Fiorentina. Con lui i viola non perdono da oltre tre anni -
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Sarà l'arbitro Gianluca Ayroldi a dirigere la gara di San Siro tra Milan e Fiorentina (sabato ore 20.45). E i precedenti sorridono ai viola. Quattro i precedenti con l'arbitro di Molfetta: due vittorie, un un pareggio e una sconfitta. In questa stagione i viola lo hanno trovato alla prima gara di campionato, la trasferta di Parma terminata 1-1 con espulsione di Marin Pongracic. L'unica sconfitta si è verificata in Lazio-Fiorentina 1-0 27 ottobre 2021. Di seguito ricordiamo la designazione:

AYROLDI

CARBONE – PERETTI

IV: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

 

 

 

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