Gazzetta: “Male Ayroldi, dubbi sull’1-1: Mandragora spinge con Missori con due braccia”

Al 47’ non braccio ma fianco di Mancini su un’incursione di Barak in area romanista. Ancora Mancini rischia con una trattenuta in area di Milenkovic, che Ayroldi valuta di lieve entità. All’82’ Missori atterra Terzic in area ma Ayroldi fischia un fallo precedente subito dal giallorosso. Dubbio sull’1-1: Mandragora svetta di testa su Missori con l’aiuto di entrambe le braccia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

