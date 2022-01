Commisso: “Franchi schifoso”. I Nervi furibondi replicano: “Indignati, valutiamo una querela”

Furia Nervi. “Orripilante. Siamo allibiti, sconcertati e indignati dalle parole di Commisso” saltano su dal Pier Luigi Nervi Project, la fondazione guidata dal nipote del progettista del Franchi. E un nuovo scontro tra eredi di Nervi e Fiorentina di colpo infuria. Hanno chiesto di far parte della commissione che adesso sta valutando i progetti del nuovo Franchi e della nuova area di Campo di Marte ma Palazzo Vecchio li ha stoppati. Loro però sono rimasti osservatori vigili dell’operazione.

E le parole del patron viola al Financial Times ora li spingono ad una nuova azione di protesta. Legale, oltre che simbolica. Sta valutando una querela o quantomeno una diffida nei confronti di Commisso per aver definito il Franchi “la cosa più schifosa che sia stata inventata”. “Dicono che si riferiva alle condizioni dell’impianto? Nell’intervista non dice questo”. Lo scrive Repubblica.

