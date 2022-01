Di Marzio: “La Sampdoria vuole Nastasic. Prossima settimana nuovo incontro con la Fiorentina”

La Sampdoria per la difesa ha messo nel mirino anche Matija Nastasic della Fiorentina. La volontà dei blucerchiati è quella di dare a D’Aversa un rinforzo importante in difesa e i nomi nella lista sono di profili esperti che possono aiutare la Sampdoria a blindare la retroguardia e prendere sempre più le distanze dalla zona retrocessione. Per questo i blucerchiati hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Nastasic.

Il difensore serbo di 28 anni – che ha giocato titolare in Coppa Italia contro il Napoli per l’assenza di Martinez Quarta – fin qui ha trovato pochissimo spazio. La Fiorentina e la Sampdoria si risiederanno per parlare del difensore serbo dopo il turno di campionato di questo weekend. La Viola lunedì giocherà contro il Genoa e dopo verrà approfondito il discorso. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

