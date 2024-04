Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sull’esito di Fiorentina-Genoa: “è un 1 fisso, vinceranno i viola”

I giornalisti Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno pronosticato i risultati delle partite valide per la 32° giornata di Serie A, a partire dal primo match di oggi che si giocherà alle ore 15. Entrambi, tra le partite spalmate in questo weekend ed inizio settimana, si sono soffermati sul match del Franchi, Fiorentina-Genoa, che si disputerà lunedì alle ore 18:30. Il risultato? Per i due giornalisti e opinionisti sarà la Fiorentina a vincere la gara, 1 fisso a favore dei viola.

