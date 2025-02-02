Mandragora: "Vogliamo mantenere la continuità nei risultati. Restiamo concentrati"

Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Genoa. Queste le dichiarazione:"Vogliamo mantenere continuità nelle prestazioni e nei risultati. Dobbiamo restare con...

Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Genoa. Queste le dichiarazione:

"Vogliamo mantenere continuità nelle prestazioni e nei risultati. Dobbiamo restare concentrati e affrontare al meglio un avversario difficile. Il mister mi ha chiesto le solite cose da centrocampista."

FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO ESCLUSO, RICHARDSON A CENTROCAMPO. FOLORUNSHO ESTERNO DESTRO

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