Le statistiche della Gazzetta per Fiorentina-Genoa. Sarà una partita combattutissima, il motivo...
In casa della Fiorentina il gol non manca mai, è scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. I viola al Franchi vanno in rete da 22 partite consecutive, ma il Genoa è una squadra...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 09:59
In casa della Fiorentina il gol non manca mai, è scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. I viola al Franchi vanno in rete da 22 partite consecutive, ma il Genoa è una squadra pericolosa in trasferta: il Grifone infatti ha conquistato 11 punti sui 13 totali lontano da Marassi.