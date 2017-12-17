Le statistiche della Gazzetta per Fiorentina-Genoa. Sarà una partita combattutissima, il motivo...

In casa della Fiorentina il gol non manca mai, è scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. I viola al Franchi vanno in rete da 22 partite consecutive, ma il Genoa è una squadra...

In casa della Fiorentina il gol non manca mai, è scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. I viola al Franchi vanno in rete da 22 partite consecutive, ma il Genoa è una squadra pericolosa in trasferta: il Grifone infatti ha conquistato 11 punti sui 13 totali lontano da Marassi.