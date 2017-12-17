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Le statistiche della Gazzetta per Fiorentina-Genoa. Sarà una partita combattutissima, il motivo...

In casa della Fiorentina il gol non manca mai, è scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. I viola al Franchi vanno in rete da 22 partite consecutive, ma il Genoa è una squadra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 09:59
Le statistiche della Gazzetta per Fiorentina-Genoa. Sarà una partita combattutissima, il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella Simeone
Rassegna Stampa
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In casa della Fiorentina il gol non manca mai, è scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello SportI viola al Franchi vanno in rete da 22 partite consecutive, ma il Genoa è una squadra pericolosa in trasferta: il Grifone infatti ha conquistato 11 punti sui 13 totali lontano da Marassi.

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