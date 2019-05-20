Sconcerti: "A Firenze litigano tutti da anni, forse adesso saranno contenti"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha affrontato il tema della lotta per salvezza della Fiorentina: " L'Empoli contro l’Inter la squadra più in forma del mo...

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha affrontato il tema della lotta per salvezza della Fiorentina: " L'Empoli contro l’Inter la squadra più in forma del momento, tre vittorie consecutive. Gioca bene e ha quasi soltanto ragazzi. Un tecnico, Andreazzoli, che fa correre tutti con armonia, con classe, quasi senza pratica. L’inconveniente sta nel trovare la via di mezzo. Genoa e Fiorentina giocheranno invece una specie di finale a eliminazione. Il Genoa ha dato via Piatek al Milan nel mercato invernale. A Firenze litigano contro da anni, forse l’autolesionismo è così convinto che forse adesso saranno contenti tutti.