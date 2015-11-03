Labaro Viola

Notizie Sconcerti Fiorentina Fiorentina

Sconcerti: "Purtroppo la Fiorentina arriva male alla partita contro la Juventus e non da squadra"

09 settembre 2019 21:33

Sconcerti: "In questo momento la Fiorentina è una squadra di Serie B. La squadra va fatta"

22 luglio 2019 17:41

Sconcerti: "A Firenze litigano tutti da anni, forse adesso saranno contenti"

20 maggio 2019 11:27

Sconcerti: "Non è vero che c'è l'autofinanziamento, i soldi li mettono sempre i Della Valle. Da dove li tirino fuori è…"

18 aprile 2019 22:04

Sconcerti: "Con Laurini e l'arretramento di Benassi è un'altra Fiorentina. Battuta una diretta concorrente per l'Europa"

26 ottobre 2017 21:10

Archivio

Esplora l'archivio di Sconcerti Fiorentina

Sett. 37 Sett. 30 Sett. 21 Sett. 16
Sett. 43