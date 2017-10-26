Sconcerti: "Con Laurini e l'arretramento di Benassi è un'altra Fiorentina. Battuta una diretta concorrente per l'Europa"
Mario Sconcerti analizza a 360 gradi il momento della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 21:10
Il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno:
"Torino? Abbiamo battuto ieri sera sulla carta una concorrente diretta per l'Europa. Con Laurini e l’arretramento di Benassi è una Fiorentina più forte.
Difesa? Laurini copre una mancanza atavica dietro, ma anche Bruno Gaspar mi piace.
Eysseric? Giocatore importante, ma è più da giocate che da gioco perchè difetta in agonismo.
Simeone? Ha più possibilità di diventare un grande attaccante rispetto a Babacar".