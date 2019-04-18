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Sconcerti: "Non è vero che c'è l'autofinanziamento, i soldi li mettono sempre i Della Valle. Da dove li tirino fuori è…"

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato le vicende di casa viola su Radio Bruno Toscana: “E ora questi sedici milioni di euro chi li mette? Non è vero che c’è l’autofinanziamento, i soldi li mett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2019 22:04
Sconcerti: "Non è vero che c'è l'autofinanziamento, i soldi li mettono sempre i Della Valle. Da dove li tirino fuori è…" -
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Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato le vicende di casa viola su Radio Bruno Toscana: “E ora questi sedici milioni di euro chi li mette? Non è vero che c’è l’autofinanziamento, i soldi li mettono i Della Valle. Da dove li tirino fuori è un altro conto. Vorrei che sbagliassero meno scelte possibili, quello che chiedo è di non sbagliare così tanti acquisti. Guardate i sei di centrocampo: com’era possibile raggiungere traguardi importanti con questi sei giocatori? La Fiorentina, per i tifosi viola, è un grande pretesto per sopravvivere alla noia di noi stessi”.

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