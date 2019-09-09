Sconcerti: "Purtroppo la Fiorentina arriva male alla partita contro la Juventus e non da squadra"

Mario Sconcerti ha parlato della situazione della Fiorentina nella trasmissione di TMW Radio: "Meglio giocare con la Juventus che contro altre squadre. La squadra e la gente daranno tutto. Ma forse no...

Mario Sconcerti ha parlato della situazione della Fiorentina nella trasmissione di TMW Radio: "Meglio giocare con la Juventus che contro altre squadre. La squadra e la gente daranno tutto. Ma forse non basterà, però vedremo. Purtroppo la Fiorentina ci arriva male a questa gara e non da squadra.

Fonte: Tuttomercatoweb