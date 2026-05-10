Amoruso: "Vanoli ha chiuso la sua esperienza a Firenze, oggi una prestazione anche peggiore di Roma"

L'ex difensore viola ha parlato del pareggio a reti bianche del Franchi

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare del pareggio col Genoa: "Oggi anche peggio di lunedì a Roma perché giocavi contro un avversario più debole come il Genoa che era già salvo e con poche ambizioni. Invece non hai fatto niente e non hai un gioco da mesi, ringraziamo Vanoli per la salvezza ottenuta matematicamente, ma adesso deve andare via perché qua non c'è qualità e nessun giocatore è migliorato."

Prosegue: "Questa squadra doveva fare di più, ma ormai era prevedibile vedere una prestazione come questa. Non mi aspetto un anno nuovo dove la Fiorentina potrà già competere per l'Europa perché c'è da fare un lavoro incredibile di vendita che non è possibile. Bisogna rivoluzionare e cercare di rinforzare questo gruppo anche con dei giovani da far crescere al primo anno a Firenze."

Prosegue: "Non abbiamo mai visto delle prove convincenti e mi dispiace perché anche oggi la prestazione della Fiorentina è stata inguardabile senza qualità e senza nessuna voglia di provare a vincere."