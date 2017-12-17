Migliore: “Giocare contro Chiesa non è stato facile, non era scontato strappare il pareggio”

Nel post partita tra Fiorentina e Genoa è intervenuto anche il giocatore rossoblu Francesco Migliore. Queste le sue dichiarazioni: “Giocare contro Federico Chiesa non è stato facile anche per via del...

A cura di Redazione Labaroviola 17 dicembre 2017 18:10

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