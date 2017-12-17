Migliore: “Giocare contro Chiesa non è stato facile, non era scontato strappare il pareggio”
Nel post partita tra Fiorentina e Genoa è intervenuto anche il giocatore rossoblu Francesco Migliore. Queste le sue dichiarazioni: “Giocare contro Federico Chiesa non è stato facile anche per via del...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 18:10
Nel post partita tra Fiorentina e Genoa è intervenuto anche il giocatore rossoblu Francesco Migliore. Queste le sue dichiarazioni: “Giocare contro Federico Chiesa non è stato facile anche per via del sole che dava fastidio. Non era scontato venire a Firenze a strappare un pareggio ogni piccolo dettaglio poteva fare la differenza...”