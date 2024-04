Genoa, Retegui potrebbe tornare a disposizione di Gilardino in vista della Fiorentina

Alberto Gilardino potrebbe contare su Mateo Retegui in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina. L’attaccante del Genoa ha saltato la gara contro il Verona sia per squalifica che per l’infortunio alla caviglia. Il centravanti azzurro potrebbe riprendersi il suo posto da titolare accanto ad Albert Gudmundsson, nella partita che si giocherà al Franchi alle 18:30, avendo già smaltito l’acciacco. Gilardino lo valuterà nei prossimi giorni insieme agli altri convalescenti. La nota del club:

“Squadra al lavoro dopo la vittoria in casa dei gialloblù. Programmi differenziati. Per la trasferta di Firenze probabile rientro di Retegui dopo la squalifica. L’attaccante della nazionale prova il recupero. Da monitorare le chance degli altri convalescenti”.

CONFERENCE, IL VIKTORIA PLZEN PERDE UN ATTACCANTE IN VISTA DELLA FIORENTINA: STAGIONE FINITA PER SYKORA