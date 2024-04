Conference, il Viktoria Plzen perde un attaccante in vista della Fiorentina: stagione finita per Sykora

Manca poco per la gara di andata valida per i quarti di finale di Conference League, dove la Fiorentina, proprio giovedì, affronterà il Viktoria Plzen in trasferta. La squadra ceca dovrà fare a meno dell’attaccante Jan Sykora, che ha subito un brutto infortunio al ginocchio nella partita contro il Karvina, per un intervento imprudente che non è nemmeno stato sanzionato con un cartellino. Il giocatore, uscito dal campo di gioco in barella al 10′ minuto, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il club ha comunicato che la stagione di Sykora è ufficialmente finita. La nota del club:

“Il centrocampista vittoriano ha subito un fallo da uno dei giocatori del Karvina al 10° minuto della partita di sabato, e questo intervento imprudente non è stato nemmeno assegnato un cartellino giallo dall’arbitro. Jan Sýkora ha dovuto lasciare il campo in barella e successivi esami approfonditi hanno rivelato un grave infortunio al ginocchio che ha richiesto un intervento chirurgico. Inoltre, ha una caviglia gravemente contusa.

“Purtroppo questa stagione si è conclusa prematuramente per Honza, che ora ha davanti a sé diversi mesi di recupero. È quindi seriamente minacciato che arrivi alla parte autunnale di quella imminente. È sorprendente che un intervento del genere non sia stato riconosciuto con la tessera”, dice il portavoce del club Václav Hanzlík.

“Incrociamo tutti le dita per lui adesso e gli auguriamo forza nella sua riabilitazione”, aggiunge.”

