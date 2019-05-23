Da stasera la Fiorentina sarà in ritiro manca solamente l'ufficialità che uscira' a breve
Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, la Fiorentina andrà in ritiro da stasera. La viola avra' solo un obiettivo: quello di raggiungere la salvezza davanti ai suoi tifosi contro il Genoa. A...
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2019 14:35
Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, la Fiorentina andrà in ritiro da stasera. La viola avra' solo un obiettivo: quello di raggiungere la salvezza davanti ai suoi tifosi contro il Genoa. A breve arrivera' il comunicato ufficiale.