Labaro Viola

Da stasera la Fiorentina sarà in ritiro manca solamente l'ufficialità che uscira' a breve

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, la Fiorentina andrà in ritiro da stasera. La viola avra' solo un obiettivo: quello di raggiungere la salvezza davanti ai suoi tifosi contro il Genoa. A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2019 14:35
Da stasera la Fiorentina sarà in ritiro manca solamente l'ufficialità che uscira' a breve - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Montella
Fiorentina Genoa
Ritiro
Condividi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, la Fiorentina andrà in ritiro da stasera. La viola avra' solo un obiettivo: quello di raggiungere la salvezza davanti ai suoi tifosi contro il Genoa. A breve arrivera' il comunicato ufficiale.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok