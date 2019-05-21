De Magistris su Montella : "Siamo sicuri che la squadra lo segua? I tifosi hanno sopportato.."
L’ex campione fiorentino di pallanuoto Gianni De Magistris, e' intervenuto nel corso del Pentasport su RadioBruno Toscana in merito alla situazione di casa Fiorentina. “Ho visto un Montella frastornat...
L’ex campione fiorentino di pallanuoto Gianni De Magistris, e' intervenuto nel corso del Pentasport su RadioBruno Toscana in merito alla situazione di casa Fiorentina. “Ho visto un Montella frastornato nelle ultime settimane, ci terrei nel sapere se la squadra lo segue al 100%. La Fiorentina di Prandelli giocava bene, peccato poi che il progetto si interruppe. Domenica ci ritroveremo davanti un mister voglioso si rivincita. Finora i tifosi sono stati fin troppo buoni con la squadra, consideriamo che i viola non vincono una gara da febbraio. Non penso che la Fiorentina giocherà per il pareggio contro il Genoa”.