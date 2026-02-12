12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bonan: “La Fiorentina adesso gioca anche bene ma non riesce a vincere, la situazione sta virando sul drammatico”

Radio

Redazione

12 Febbraio · 21:56

Aggiornamento: 12 Febbraio 2026 · 21:56

TAG:

#FiorentinaAlessandro Bonanlotta salvezza

di

Il punto di vista di Alessandro Bonan preoccupato sulle possibilità della Fiorentina di salvarsi a due giorni dal match col Como

Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Bonan ha commentato la complessa situazione della Fiorentina ai microfoni di RadioFirenzeViola.
Ecco le parole del giornalista sulle possibilità salvezza della squadra viola:

“La preoccupazione è tantissima. Io non ho bei pensieri, ma cerco di essere positivo e di cancellare i brutti pensieri. E li devono cancellare un po’ tutti: la città, la stampa. La comunicazione deve cercare di orientarsi verso il positivo perché il rischio è enorme. La Fiorentina si è infilata in una voragine da cui non riesce a venire fuori. E’ una situazione surreale, un tunnel surreale, perché gioca anche bene ma non riesce a vincere. La situazione sta virando verso il drammatico”.

Sugli errori della Fiorentina:
Io in realtà vedo dei miglioramenti. A Firenze c’è sempre la tendenza a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Io cerco di vedere quello mezzo pieno. Ora la squadra si muove, mentre prima era statica, camminava e l’ha fatto per diverse partite, anche nelle prime di Vanoli. Ovviamente lui non poteva recuperare subito la squadra dal punto di vista fisico. Quello di Vanoli è stato un lavoro duro e vista la confusione che regnava in quei momenti ha commesso anche lui degli errori, però credo ci si stia concentrando troppo su Vanoli e sui suoi errori e meno sul fatto che la Fiorentina sta cercando disperatamente di tornare a giocare a calcio”.

