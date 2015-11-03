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Notizie Alessandro Bonan Fiorentina

Bonan: "La Fiorentina adesso gioca anche bene ma non riesce a vincere, la situazione sta virando sul drammatico"

12 febbraio 2026 21:56

Bonan: "Comuzzo tra i migliori difensori del campionato. Gud? Non lo venderei per nessun motivo"

23 dicembre 2025 16:38

Bonan: "La Fiorentina con la Juve non è stata bella ma pratica, viola ultima ma la cosa peggiore è spaventarsi"

25 novembre 2025 21:49

Bonan: ”Una delle cause dell’ultimo posto della Fiorentina è lo stadio dimezzato. È indecoroso”.

18 novembre 2025 10:45

Bonan: "Lo Scudetto ha illuso Pioli. Ora paga tutto con la Fiorentina che lotta per non retrocedere"

16 ottobre 2025 14:29

Sky a Prandelli: "Commisso è molto arrabbiato" la risposta: "Come fate a saperlo? Nessuna chiamata"

07 marzo 2021 17:58

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