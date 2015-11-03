Notizie Alessandro Bonan Fiorentina

Bonan: "La Fiorentina adesso gioca anche bene ma non riesce a vincere, la situazione sta virando sul drammatico"
12 febbraio 2026 21:56
Bonan: "Comuzzo tra i migliori difensori del campionato. Gud? Non lo venderei per nessun motivo"
23 dicembre 2025 16:38
Bonan: "La Fiorentina con la Juve non è stata bella ma pratica, viola ultima ma la cosa peggiore è spaventarsi"
25 novembre 2025 21:49
Bonan: ”Una delle cause dell’ultimo posto della Fiorentina è lo stadio dimezzato. È indecoroso”.
18 novembre 2025 10:45
Bonan: "Lo Scudetto ha illuso Pioli. Ora paga tutto con la Fiorentina che lotta per non retrocedere"
16 ottobre 2025 14:29
Archivio