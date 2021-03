Sky a Prandelli: “Commisso è molto arrabbiato” la risposta: “Come fate a saperlo? Nessuna chiamata”

Siparietto a Sky Sport nel corso dell’intervista in diretta sull’emittente satellitare tra Cesare Prandelli e Alessandro Bonan (con la regia di Gianluca Di Marzio), il giornalista di Sky Sport ha chiesto al tecnico viola: “Hai sentito Commisso?” la risposta di Prandelli: “No, l’ho sentito per tutta la settimane e mi ha dato tutta la sua vicinanza, dopo la partita c’è stato un grande discorso di Joe Barone ai ragazzi” arrivata poi la replica del giornalista di Sky Sport: “Noi sappiamo che Commisso è arrabbiatissimo” immediata la replica di Prandelli: “Come fate a saperlo? Se non l’ho sentito io come avete fatto a sentirlo voi? Se la voce è quella del presidente ok, altrimenti non aggiungiamo voci ad alimentare la brutta situazione che stiamo vivendo”

