Bonan: “Lo Scudetto ha illuso Pioli. Ora paga tutto con la Fiorentina che lotta per non retrocedere”

Il giornalista Alessandro Bonan esamina l'andamento negativo in casa Viola sottolineando le colpe di Pioli

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento della Fiorentina di Stefano Pioli dagli studi della nota emittente televisiva. Ecco le sue parole:

“Pioli è un allenatore che ha trovato convinzione con il successo dello scudetto del Milan. Quella vittoria gli ha dato forza e convinzione, ma anche messo fuori strada con l’approccio con la Fiorentina. Lui pensava non di ripetersi, ma ha impostato un lavoro molto rischioso dal punto di vista calcistico e si è scontrato con una realtà diversa. Adesso il messaggio deve cambiare e la Fiorentina si deve rialzare al più presto, parlando anche di lotta per non retrocedere”.

