Bonan: ”Una delle cause dell’ultimo posto della Fiorentina è lo stadio dimezzato. È indecoroso”.

Alessandro Bonan, giornalista e volto di Sky Sport, è intervenuto durante la rassegna del canale analizzando la sfida tra Fiorentina e Juventus in programma sabato 22.

“La Fiorentina arriva a questa partita dopo il cambio in panchina e dopo la trasferta di Genova. È una gara da sempre molto sentita in città, ma oggi, per i fiorentini, la Juventus passa quasi in secondo piano. La vera preoccupazione riguarda la classifica e il gioco, perché la situazione viola è davvero delicata. Nonostante tutto, penso che Vanoli possa ottenere delle risposte dalla squadra, ed è anche per questo che immagino una partita complicata per la Juve”.

Bonan si è poi soffermato anche sulle condizioni del Franchi:

“La Fiorentina si ritrova a giocare partite così importanti in uno stadio che definire indecoroso è poco: è mezzo stadio, perché l’altra metà è in condizioni imbarazzanti. È uno dei motivi che spiegano perché la squadra sia ultima in classifica. Una città come Firenze, una società e un presidente che hanno investito tanto non meritano una situazione del genere. Dal punto di vista ambientale non sarà facile per la Juventus, ma il Franchi, così com’è oggi, non è uno stadio all’altezza di accogliere una partita di questo tipo”.