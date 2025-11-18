18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bonan: ”Una delle cause dell’ultimo posto della Fiorentina è lo stadio dimezzato. È indecoroso”.

News

Bonan: ”Una delle cause dell’ultimo posto della Fiorentina è lo stadio dimezzato. È indecoroso”.

Redazione

18 Novembre · 10:45

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 10:45

TAG:

Alessandro Bonan

Condividi:

di

Alessandro Bonan, giornalista e volto di Sky Sport, è intervenuto durante la rassegna del canale analizzando la sfida tra Fiorentina e Juventus in programma sabato 22.

“La Fiorentina arriva a questa partita dopo il cambio in panchina e dopo la trasferta di Genova. È una gara da sempre molto sentita in città, ma oggi, per i fiorentini, la Juventus passa quasi in secondo piano. La vera preoccupazione riguarda la classifica e il gioco, perché la situazione viola è davvero delicata. Nonostante tutto, penso che Vanoli possa ottenere delle risposte dalla squadra, ed è anche per questo che immagino una partita complicata per la Juve”.

Bonan si è poi soffermato anche sulle condizioni del Franchi:
“La Fiorentina si ritrova a giocare partite così importanti in uno stadio che definire indecoroso è poco: è mezzo stadio, perché l’altra metà è in condizioni imbarazzanti. È uno dei motivi che spiegano perché la squadra sia ultima in classifica. Una città come Firenze, una società e un presidente che hanno investito tanto non meritano una situazione del genere. Dal punto di vista ambientale non sarà facile per la Juventus, ma il Franchi, così com’è oggi, non è uno stadio all’altezza di accogliere una partita di questo tipo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio