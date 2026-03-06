6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:07

Biasin: “Continua ad esserci poca logica nelle scelte ma la sensazione è la Fiorentina si possa salvare”

6 Marzo · 17:26

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 17:27

Il pronostico di Fabrizio Biasin sulle possibilità di salvezza della Fiorentina a pochi giorni da un match decisivo contro il Parma

Fabrizio Biasin ha commentato l’imminente scontro diretto valido per la salvezza tra Fiorentina e Parma all’interno del programma “L’Ascia raddoppia” in onda su Cronache di Spogliatoio:

Alla fine la sensazione è che per inerzia ce la fai, anche se sbagli tutto sembra che tu ce la possa fare. Questa è un aggravante che pesa sui giocatori e sull’allenatore. Ad Udine l’hai persa per tanti motivi però anche tu ti sei voluto male. Ti sei presentato con un’impostazione tattica diversa solo perché ti mancava un giocatore; continua ad esserci poca logica. La squadra ha un potenziale, la Fiorentina non c’entra niente con la lotta salvezza come organico.

 

