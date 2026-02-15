Repubblica: “Nasce a Como una Fiorentina consapevole rilanciata dalla rivoluzione firmata da Fabio Paratici”

Un sospiro di sollievo, una vittoria che rimette in gioco tutto. La Fiorentina non è ancora fuori da guai, ma con questi tre punti dà concretezza al suo obbiettivo salvezza. Un bel passo avanti ma, soprattutto, una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. A partire dal risultato. Non era facile sfidare il Como, una delle squadre più in forma del nostro campionato, e invece la squadra di Vanoli è scesa in campo per aggredire gli avversari, per non farli respirare. Forse è la prima volta che la Fiorentina mette in campo, in senso buono, tutta la sua disperazione. Una partita da squadra che si deve salvare riporta La Repubblica.

Poi c’è la testa. La Fiorentina non si è mai persa, nemmeno dopo la rete del Como. Per una volta il finale non è stato fatale. Merito di un gruppo che ha saputo gestire bene anche le tensioni che si sono create in campo e non è caduto nella trappola del nervosismo. Oddio, Vanoli un po’ sì, ma il suo sfogo è comprensibile vista la situazione e il momento che sta vivendo la Fiorentina. Lui più di tutti sta pagando sulla sua pelle la pressione di una stagione maledettamente complicata. Non dobbiamo dimenticare i gol, ovviamente. Quello di Fagioli, che ha aperto i giochi, e quello di Kean che forse ha restituito alla Fiorentina il suo centravanti. C’è bisogno che tutto sia al suo posto per giocarsi le ultime possibilità di salvezza. La strada non è semplice, però la Fiorentina ce la può fare se da qui alla fine gioca sempre con questa convinzione.

E, infine, che dire del mercato. Le scelte di Paratici hanno ribaltato un gruppo che aveva bisogno di essere puntellato in più zone del campo. La rivoluzione d’inverno ha portato giocatori capaci di alzare il tasso tecnico della Fiorentina, e già perfettamente a loro agio dentro il calcio di Vanoli. Insomma, la sensazione è che a Como sia nata un’altra Fiorentina, una squadra che al di là di chi va in campo ha capito qual è la strada per uscire dalla crisi. Certo, una partita non basta e servono altre conferme, ma senza la vittoria di ieri sarebbe stato difficile anche sognare. Invece adesso più che mai abbiamo la sensazione che laggiù, in fondo alla classifica, non ci sia posto per la Fiorentina. Sperando di non essere smentiti.