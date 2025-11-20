20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “La Fiorentina deve salvarsi: le possibilità sono tante vedendo il valore la rosa”

Redazione

20 Novembre · 21:14

Aggiornamento: 20 Novembre 2025 · 21:15

#FiorentinaBucchionilotta salvezza

lI punto di vista del giornalista Enzo Bucchioni sulla delicata classifica della Fiorentina all'antivigilia della sfida contro la Juve

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno:

“Il Franchi non deve diventare un’alibi, le colpe sono altre di questo ultimo posto. Ai giocatori andrebbe detto il contrario: “Visto che ci son meno tifosi, date di più in campo”.
Avete visto l’Atalanta, ha fatto le sue cose migliori della storia con lo stadio in ristrutturazione.
Poi Firenze sotto questo punto di vista è straordinaria, il tifo non è mai mancato”.

Sulla Juventus:
“La Fiorentina deve prendere atto che quest’anno serve salvarsi, non bisogna puntare ad altro.
Magari vincere con la Juve, ma serve rivedere una ripartenza graduale, dobbiamo costruirci il percorso. Non chiedere neanche ai migliori allenatori del mondo di fare altro.
Diamo tempo a Vanoli di tirarci fuori, le possibilità sono tante, vedendo il valore della rosa. È un allenatore realista e concreto, non ha nascosto nessuna verità ma le ha raccontate davanti a tutti.
Non si può vendere fumo adesso, sarà molto difficile e ci vorrà tempo”

