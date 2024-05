Maxischermi al Franchi per la finale? La Fiorentina ci sta lavorando, nei prossimi giorni l’annuncio

Come lo scorso anno, anche quest’anno allo stadio Franchi ci dovrebbero essere i maxischermi per guardare la finale di Conference League. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma la società viola, dopo aver avuto il via libera dal comune di Firenze, si sta impegnando per organizzare al meglio l’evento e nei prossimi giorni ci dovrebbe essere la comunicazione ufficiale dell’apertura dello stadio il 29 maggio per la trasmissione di Fiorentina-Olympiakos. Gli steward sono stati già avvisati e dunque hanno già dovuto dare la loro disponibilità per garantire l’ordine all’interno dello stadio. Con l’annuncio ufficiale saranno anche noti altri dettagli come il numero di maxischermi che verranno disposti e gli orari di apertura e chiusura. Lo scorso anno, anche se il risultato finale della gara non regalò una gioia ai tifosi, fu un vero e proprio spettacolo vedere 30 mila cuori viola colorare il Franchi.

LA DECISIONE DELLA UEFA