Beltran: “Nico mi ha chiesto se fossi sicuro di calciare e lo ero. Orgoglioso di avere la numero 9 di Bati”

Lucas Beltran ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Club Brugge-Fiorentina, dove i viola hanno ottenuto il passaggio alla prossima fase del torneo europeo. Le parole dell’argentino:

“Il rigore? Meno si pensa e meglio è quando si calcia, per non rendersi conto della responsabilità che si ha. Nico mi ha chiesto se fossi sicuro di calciarlo e gli ho detto di sì. Si sogna sempre qualcosa di grande. Sono contento di essere in un grande club come la Fiorentina, con questi tifosi. Io me ne rendo conto ogni giorno che passa. Sono uscito con Batistuta ed altri amici, abbiamo parlato di calcio e non solo. Orgoglioso di avere la sua numero 9, cerco sempre di essere un degno successore”.

ITALIANO: “STRAORDINARIO, È STATA UNA GRANDE PRESTAZIONE DI TUTTI. NICO HA DATO PALLA A BELTRAN”