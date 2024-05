De Ketelaere: “Club Brugge, coraggio per questa semifinale storica! Passate una serata fantastica”

L’attaccante dell’Atalanta, Charles De Ketelaere, ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws in vista del match di ritorno valido per la semifinale di Conference League, dove la sua ex squadra, il Club Brugge, sfiderà la Fiorentina. Le sue parole:

“Vorrei augurare a tutta la famiglia “Blauw-Zwart” tanto coraggio per questa semifinale storica. Io la guarderò dall’Italia, noi giocheremo giovedì sera. Tifosi, la squadra avrà bisogno di voi, quindi passate una serata fantastica!”

I TIFOSI DEL CLUB BRUGGE FANNO I FUOCHI D’ARTIFICIO DAVANTI L’ALBERGO DELLA FIORENTINA PER NON FARLI DORMIRE